На Сумщине плюс два случая коронавируса

На Сумщине плюс 2 случая за сутки, всего – 112. Вылечилось 62 человека, умерло 4 , болеют 46.
Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 12331 случай COVID-19, из них 418 за последние сутки....
По состоянию на 4 мая в Сумской области 112 случаев заболевания COVID-19....
Об этом сегодня, 4 мая, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заммэра Сум Степан Пак....
Об этом сегодня, 4 мая, на аппаратном совещании, которое проходит в онлайн-режиме, сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....
По состоянию на 3 мая в Сумской области 110 случаев заболевания COVID-19....