На Сумщине плюс два случая коронавируса Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 12331 случай COVID-19, из них 418 за последние сутки.

На Сумщине плюс 2 случая за сутки, всего – 112. Вылечилось 62 человека, умерло 4 , болеют 46.