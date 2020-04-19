Ситуация с коронавирусом в Украине

Болезнь подтверждено в 855 детей и 2387 медиков. Всего в Украине исследовано 134592 образцы методом ПЦР.
На амбулаторном лечении 8669 пациентов, из них 703 ребенка и 1975 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3662 человек, из них 152 ребенка и 412 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 160 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 303 человека, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 1619 пациентов уже выздоровели, из них 358 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 436 (146 выздоровели)
- Волынская обл. - 340 (64 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 460 (64 выздоровели)
- Донецкая обл. - 81 (12 выздоровели)
- Житомирская обл. - 430 (23 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 531 (61 выздоровел)
- Запорожская обл. - 285 (79 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 984 (86 выздоровели)
- г. Киев - 1535 (80 выздоровели)
- Киевская обл. - 853 (83 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 401 (121 выздоровел)
- Львовская обл. - 506 (95 выздоровели)
- Луганская обл. - 37 (7 выздоровели)
- Николаевская обл. - 161 (6 выздоровели)
- Одесская обл. - 427 (17 выздоровели)
- Полтавская обл. - 227 (26 выздоровели)
- Ривненская обл. - 750 (78 выздоровели)
- Сумская обл. - 112 (62 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 896 (159 выздоровели)
- Харьковская обл. - 361 (36 выздоровели)
- Херсонская обл. - 139 (52 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 116 (27 выздоровели)
- Черкасская обл. - 312 (64 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 1887 (159 выздоровели)
- Черниговская обл. - 64 (6 выздоровели).
По состоянию на 4 мая в Сумской области 112 случаев заболевания COVID-19....
Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 12331 случай COVID-19, из них 418 за последние сутки....
Об этом сегодня, 4 мая, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заммэра Сум Степан Пак....
Об этом сегодня, 4 мая, на аппаратном совещании, которое проходит в онлайн-режиме, сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....
По состоянию на 3 мая в Сумской области 110 случаев заболевания COVID-19....