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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:461236

Ситуация с коронавирусом в Украине

Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 12331 случай COVID-19, из них 418 за последние сутки.

Болезнь подтверждено в 855 детей и 2387 медиков. Всего в Украине исследовано 134592 образцы методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 8669 пациентов, из них 703 ребенка и 1975 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3662 человек, из них 152 ребенка и 412 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 160 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 303 человека, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 1619 пациентов уже выздоровели, из них 358 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 436 (146 выздоровели)

- Волынская обл. - 340 (64 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 460 (64 выздоровели)

- Донецкая обл. - 81 (12 выздоровели)

- Житомирская обл. - 430 (23 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 531 (61 выздоровел)

- Запорожская обл. - 285 (79 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 984 (86 выздоровели)

- г. Киев - 1535 (80 выздоровели)

- Киевская обл. - 853 (83 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 401 (121 выздоровел)

- Львовская обл. - 506 (95 выздоровели)

- Луганская обл. - 37 (7 выздоровели)

- Николаевская обл. - 161 (6 выздоровели)

- Одесская обл. - 427 (17 выздоровели)

- Полтавская обл. - 227 (26 выздоровели)

- Ривненская обл. - 750 (78 выздоровели)

- Сумская обл. - 112 (62 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 896 (159 выздоровели)

- Харьковская обл. - 361 (36 выздоровели)

- Херсонская обл. - 139 (52 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 116 (27 выздоровели)

- Черкасская обл. - 312 (64 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 1887 (159 выздоровели)

- Черниговская обл. - 64 (6 выздоровели).

Общество Коронавирус

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