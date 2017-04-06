Мэр Сум собрался экономить на пиаре Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение директору департамента коммуникаций Антонине Кохан экономить на ежегодном отчете и поздравлениях на бигбордах.

По его словам, сейчас не время трат на поздравления на бигбордах, в том числе с 9 Мая, лучше поздравить лично или онлайн. Также он предложил ежегодный отчет, который проходил обычно в апреле и к которому по три месяца готовилась вся мэрия, провести онлайн, а все средства, предусмотренные на различную полиграфическую продукцию к этому событию, направить в медфонд.