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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:08331

Мэр Сум собрался экономить на пиаре

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение директору департамента коммуникаций Антонине Кохан экономить на ежегодном отчете и поздравлениях на бигбордах.

По его словам, сейчас не время трат на поздравления на бигбордах, в том числе с 9 Мая, лучше поздравить лично или онлайн. Также он предложил ежегодный отчет, который проходил обычно в апреле и к которому по три месяца готовилась вся мэрия, провести онлайн, а все средства, предусмотренные на различную полиграфическую продукцию к этому событию, направить в медфонд.

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