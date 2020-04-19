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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:181225

В Сумах «Сам Маркет» закрыли из-за коронавируса у продавщицы

О закрытии магазина сегодня, 4 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

Речь идет о «Сам маркет» на улице Петропавловской, пишет Sumy.Today со ссылкой на собственные источники. Михаил Мацюк называть магазин отказался.

По его словам, магазин закрылся, собственники пошли навстречу инфекционистам. В магазине проведена дезинфекция, все работники на самоизоляции, начато их обследование методом ПЦР. Сегодня, по словам Михаила Мацюка, оно будет завершено.

«Магазин пока не будет работать, мы приняли все меры, чтобы болезнь не распространялась дальше», - заявил Михаил Мацюк.

Сама продавщица из села Симоновка Сумского района.

Общество Коронавирус Сам маркет

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