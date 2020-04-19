С 12 мая ФК «Сумы» хочет возобновить тренировки Об этом сообщил президент ФК «Сумы» Геннадий Демьяненко.

ФК «Сумы» с марта находится на карантине, футболисты занимаются индивидуальной подготовкой в условиях самоизоляции.

«Сегодня городской голова Александр Лысенко сообщил о поэтапном выходе города Сумы с карантина, - прокомментировал сайту клуба Геннадий Демьяненко. - Ранее была информация Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о поэтапном снятии ограничительных мероприятий. Надеемся, что с 12 мая власти позволит возобновить тренировки в командных видах спорта. Мы понимаем, что решение зависит от пандемической ситуации в Украине».

Напомним: ФК «Сумы» в этом году планирует участие в чемпионате Украины и Кубке Украины по футболу среди любительских команд, Суперкубке Сумской области и Кубке Федерации им. Геннадия Свирского.