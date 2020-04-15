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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:09377

Жителя Сумщины, который пытался убийство собутыльника выдать за ДТП, взяли под стражу

По ходатайству Путивльского отдела Конотопской местной прокуратуры подозреваемому в убийстве избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Речь идет о событии, которое произошло в с. Бобине Путивльского района. Бездыханное тело 41-летнего местного жителя в кювете у автотрассы случайные прохожие обнаружили 30 апреля. Прибыв на место происшествия, правоохранители пришли к выводу, что повреждения погибшего не характерны для ДТП. Сотрудники полиции под процессуальным руководством прокуратуры оперативно установили, что потерпевшего последний раз видели живым в компании 34-летнего местного жителя. Более того, в его доме полицейские нашли следы крови на полу и окровавленный обрезок металлической трубы.

Оказалось, что накануне мужчины общались за бутылкой водки. Сначала между ними возникла ссора из-за женщины, а потом дело дошло до драки. Схватив обрезок металлической трубы, хозяин несколько раз ударил гостя по голове. От полученных травм мужчина скончался. Чтобы избежать наказания, хозяин дома ночью перенес тело к автодороге, где и бросил в кювете. Он вполне искренне надеялся, что смерть односельчанина «спишут» на аварию.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Под стражу Убийство

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