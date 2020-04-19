В Сумах от Альтанки украли декоративную мульчу с клумбы Об этом сегодня, 4 мая, на аппаратном совещании в мэрии сообщил директор КП «Зеленстрой» Владимир Лаврик.

- У Альтанки за выходные украли всю декоративную древесную мульчу, которой мы выкладывали клумбу, - поделился он. - Литров 200 украли. Может есть возможность там установить камеру наблюдения. Это страшно, что вытворяют: не только цветы, но уже и мульчу забирают!

- Я думаю полиция нас слышит, мы сейчас отреагируем, - ответил Александр Лысенко.