После окончания карантина у сумчан месяц не будет горячей воды Об этом сообщил мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания сегодня, 4 мая.

По его словам, после окончания карантина Котельная Северного промузла будет проводить гидравлические испытания и ремонтные работы.

- Это может быть месяц, а может и немного больше. После того как они возобновят свою работу, мы будем останавливать «Сумытеплоэнерго». Это ежегодная ситуация на время гидравлических испытаний, - заявил городской голова.

Тем временем уже две котельные ООО «Сумытеплоэнерго» отключили на гидравлические испытания. Об этом сообщил директор департамента инфраструктуры Александр Журба. По его словам, речь идет о Веретеновской и Косовщинской котельных.