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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:3043

После окончания карантина у сумчан месяц не будет горячей воды

Об этом сообщил мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания сегодня, 4 мая.

По его словам, после окончания карантина Котельная Северного промузла будет проводить гидравлические испытания и ремонтные работы.

- Это может быть месяц, а может и немного больше. После того как они возобновят свою работу, мы будем останавливать «Сумытеплоэнерго». Это ежегодная ситуация на время гидравлических испытаний, - заявил городской голова.

Тем временем уже две котельные ООО «Сумытеплоэнерго» отключили на гидравлические испытания. Об этом сообщил директор департамента инфраструктуры Александр Журба. По его словам, речь идет о Веретеновской и Косовщинской котельных.

Общество Горячая вода Карантин

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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