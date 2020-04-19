После окончания карантина у сумчан месяц не будет горячей воды

По его словам, после окончания карантина Котельная Северного промузла будет проводить гидравлические испытания и ремонтные работы.
- Это может быть месяц, а может и немного больше. После того как они возобновят свою работу, мы будем останавливать «Сумытеплоэнерго». Это ежегодная ситуация на время гидравлических испытаний, - заявил городской голова.
Тем временем уже две котельные ООО «Сумытеплоэнерго» отключили на гидравлические испытания. Об этом сообщил директор департамента инфраструктуры Александр Журба. По его словам, речь идет о Веретеновской и Косовщинской котельных.
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