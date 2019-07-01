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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах вода снова будет с хлоркой

КП «Горводоканал» сообщает, что в течение четырех дней, с 5 по 8 мая, будут продолжаться работы по очистке, промывке и дезинфекции резервуаров чистой воды Лучанской насосной станции.

В связи с выполнением этих работ в домах жителей урочища Барановка, ул. Привокзальная, ул. Троицкая, ул. Супруна, ул. Новоместенская, ул. Горького, ул. Металлургов, ул. Леваневского, ул. Труда, пр-та Шевченко и прилегающих к ним улиц вода может временно иметь запах хлора.

На коммунальном предприятии также напоминают, что данные работы выполняются планово, с целью сохранения качественного водоснабжения потребителей, а перед включением резервуаров и подачей воды в город, обязательно осуществляются лабораторные исследования воды на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам.

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