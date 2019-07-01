В Сумах вода снова будет с хлоркой

В связи с выполнением этих работ в домах жителей урочища Барановка, ул. Привокзальная, ул. Троицкая, ул. Супруна, ул. Новоместенская, ул. Горького, ул. Металлургов, ул. Леваневского, ул. Труда, пр-та Шевченко и прилегающих к ним улиц вода может временно иметь запах хлора.
На коммунальном предприятии также напоминают, что данные работы выполняются планово, с целью сохранения качественного водоснабжения потребителей, а перед включением резервуаров и подачей воды в город, обязательно осуществляются лабораторные исследования воды на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам.
КП «Горводоканал» сообщает, что в течение трех дней, с 28 по 30 апреля, будут продолжаться работы по очистке, промывки и...
КП «Горводоканал» сообщает об очистке резервуаров чистой воды на Пришибском водозаборе....
Водоканал начал промывку резервуаров на Лепеховском водозаборе....
КП «Горводоканал» сообщает об очистке резервуаров Лепеховского водозабора....
КП «Горводоканал» сообщает об очистке резервуаров Лучанского водозабора....