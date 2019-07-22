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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:53195

Сумской бюджет не дополучил уже 60 млн грн

По состоянию на 29 апреля в общий фонд бюджета Сумской городской ОТГ (без учета официальных трансфертов) поступило 560,1 млн грн. (27,9% к плану на год).

Сумма недовыполнения пропорционально 1/12 составляла 93,3 млн грн. в том числе за счет: налога на доходы физических лиц – 64,9 млн грн; земельного налога и арендной платы - 17 млн грн., единого налога – 7,2 млн гривен.

Сумма недовыполнения по расписанию составила 59,7 млн грн. в том числе за счет: налога на доходы физических лиц – 31,6 млн грн; единого налога – 10,7 млн грн, земельного налога и арендной платы – 16,5 млн гривен.

В Специальный фонд бюджета Сумской городской ОТГ (без учета официальных трансфертов) поступило 20,6 млн грн (25,5% к плану на год), что на 7,1 млн грн (или на 25,7%) меньше поступлений за соответствующий период 2019 года.

В бюджет развития поступило 2,8 млн грн (средства от продажи земельных участков – 1,1 млн грн; средства от отчуждения имущества – 1,4 млн грн, средства долевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта – 300 тыс. грн.), что на 1,8 млн грн (или в 2,9 раза) больше плановых расчетов на текущую дату по расписанию.

Официальных трансфертов в общий фонд поступило 171,1 млн грн, ЧТО составляет 99,7% к плану на январь-апрель по расписанию.

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