На следующей неделе в Украине ослабят карантин: кому позволят работать При этом карантин продолжается.

Кабинет министров принял решение ослабить карантинные ограничения после 11 мая. При этом правительство продлило карантин до 22 мая. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, этот вопрос рассмотрели на внеочередном заседании для того, чтобы у бизнеса было время подготовиться.

В частности, с 12 мая в Украине планируют ослабить ограничения по работе парков, скверов и зон отдыха. Также правительство разрешило работать объектам индустрии красоты и некоторым магазинам, расположенным в отдельных помещениях.

Также планируют открыть летние площадки кафе и ресторанов расположенных под открытым небом, в учреждениях зарегистрированных как операторы мощности. Также, по словам Шмыгаля планируют разрешить оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами. Кроме того, после 11 мая в Украине разрешат работать стоматологам, нотариусам и сервисам бытовой техники. Также разрешат работать музеям. Среди прочего будет разрешено проведение командных тренировок спортсменов.

Карантин по всей Украине действует с 12 марта. В апреле Кабмин продолжил его до 11 мая. При этом Минздрав предлагал уже тогда ослабить ограничения, но правительство этого не делало. В свою очередь Денис Шмыгаль заявил о том, что украинцы будут выходить из карантина постепенно. Глава Кабина опубликовал пятиэтапный план выхода из карантина.

Также по словам Шмыгаля, после окончания эпидемии граждане должны соблюдать "новые правила жизни". В Минздраве просят граждан быть терпеливыми и не нарушать соблюдение карантина до его официального послабления.

По состоянию на 4 мая число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 12 331, за последние сутки вирус обнаружили еще в 418 пациентов. В общем через COVUD-19 в Украине умерло 303 человека, еще 1 619 – выздоровели.