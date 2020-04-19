5-й тиждень Всеукраїнської школи онлайн: які канали транслюватимуть уроки в початковій школі, розклад з темами та святкові дні Сьогодні, 4 травня 2020 року, розпочинається п’ятий тиждень роботи Всеукраїнської школи онлайн.

Цього тижня МОН анонсує канали, що надалі транслюватимуть уроки для початкової школи, розповідаємо про теми, що заплановано вивчити цього тижня, а також про вихідний 11 травня

Заплановано, що відтепер 1-4 класи Всеукраїнської школи онлайн транслюватимуть канали:

1 клас – Піксель

2 клас – UA:Культура

3 клас – НЛО TV

4 клас – ПлюсПлюс

Традиційно уроки для кожного класу і в день трансляції, і в записі ви можете знайти на YouTube МОН.

Спеціалісти МОН також підготували розклад з темами на наступний тиждень для 5-11 класів. З технічних причин деякі теми можуть змінюватись впродовж тижня, але це поодинокі випадки. Загалом цей розклад дасть можливість учням та вчителям підготуватися та спланувати навчання впродовж тижня.

Так, тут можна завантажити розклад для: 5 класу, 6 класу, 7 класу, 8 класу, 9 класу, 10 класу, 11 класу.

Організатори проекту також отримали велику кількість звернень з проханнями не навантажувати дітей навчанням в офіційні державні вихідні. Саме тому 11 травня буде вихідним у Всеукраїнській школі онлайн, а уроки не транслюватимуть. Водночас усі теми, передбачені програмою до кінця навчального року, будуть вичитані та оприлюднені.

Нагадуємо, що в межах проекту уроки для початкової школи транслюються з 9-ї години ранку у вівторок та четвер, а для 5-11 класів – з 10-ї години ранку з понеділка до п’ятниці.

Також на YouTube МОН з’являються субтитри та переклад жестовою мовою для уроків. Поступово такий супровід матимуть усі уроки каналу.