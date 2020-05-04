Ночью в Сумах спасатели эвакуировали 8 жильцов во время пожара

О пожаре сообщил житель одной из квартир, который почувствовал резкий запах дыма в помещении. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й, 2-й, 3-й Государственных пожарно-спасательных частей и автолестница группы специальной пожарной техники.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю на площади до 200 кв. м. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в защитных аппаратах. Одновременно с тушением спасателями была организована эвакуация жителей задымленного подъезда в безопасное место. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 30 метров от очага горения.
В 4:41 возгорание локализовали, а в 6:46 - потратив на тушение около 30 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 5 единиц специальной техники и 15 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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