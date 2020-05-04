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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:51437

Ночью в Сумах спасатели эвакуировали 8 жильцов во время пожара

Сегодня, 4 мая, в 2:40 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании кровли многоквартирного трехэтажного дома по ул. Леваневского в Сумах.

О пожаре сообщил житель одной из квартир, который почувствовал резкий запах дыма в помещении. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й, 2-й, 3-й Государственных пожарно-спасательных частей и автолестница группы специальной пожарной техники.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю на площади до 200 кв. м. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в защитных аппаратах. Одновременно с тушением спасателями была организована эвакуация жителей задымленного подъезда в безопасное место. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 30 метров от очага горения.

В 4:41 возгорание локализовали, а в 6:46 - потратив на тушение около 30 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 5 единиц специальной техники и 15 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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