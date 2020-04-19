Под Сумами в аварии пострадала пассажирка

Как установили сотрудники полиции, водитель ВАЗ-21104, житель одного из райцентров Сумщины, допустил столкновение с «Деу Ланос». В результате аварии пострадала 26-летняя пассажирка «четверки».
Молодую женщину с травмами головы медики бригады «скорой помощи» доставили в нейрохирургии областной больницы.
Что касается водителей, то они не пострадали, один из них имел признаки опьянения.
Полиция проводит предварительные проверки, по результатам которых будут приняты соответствующие процессуальные решения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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