На Сумщине полицейские поймали двух угонщиков-гастролеров Как установили сыщики Ахтырского отдела полиции, незаконные завладения двух ВАЗов совершили ранее судимые юноши из Харьковской области.

Первый автомобиль, не новый ВАЗ-2106 синего цвета, они заметили вблизи одной из многоэтажек райцентра. Отверткой открыв водительскую дверь, проверили, можно ли завести мотор. И когда им это удалось, быстренько осмотрели прилегающую территорию в поисках еще одной машины. Белую легковушку той же марки они нашли неподалеку во дворе многоквартирного дома, и аналогичным образом проникли в салон и убедились в исправности двигателя. Присмотрели они и третье авто, однако здесь их ждала неудача - хозяин предусмотрительно снял аккумулятор.

Поэтому, решив остановиться пока на двух машинах, юноши на чужих легковушках отправились домой - в один из населенных пунктов Харьковской области.

«Только получив сообщение о незаконном завладении транспортными средствами, наши сотрудники развернули широкие поисковые мероприятия, - комментирует ситуацию Руслан Кладько, начальник Ахтырского отдела полиции. - Благодаря установленным в райцентре и на трассах камерам видеонаблюдения удалось установить направление движения злоумышленников. А потом, в результате оперативно-розыскных мероприятий, - и их личности. Одного из «угонщиков» нашли и задержали дома. Это ранее судимый за кражи 22-летний юноша. Его сверстник-сообщник имеет судимость за совершение угонов автотранспортных средств. Имея в прошлом определенный криминальный опыт, оба злоумышленника заранее приготовили и замаскировали место, где собирались разбирать на запчасти угнанные авто, приспособив для этого дела прежнюю жомовую яму».

Работники полиции нашли обе машины именно в этом тайнике - ребята успели снять с них только государственные номера. Сейчас ВАЗы находятся на специальной площадке Ахтырского отдела полиции, и по окончании предварительного расследования будут возвращены владельцам.

Что касается злоумышленников, то один из них задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В рамках уголовного производства, открытого по признакам ч.2 ст. 289 УК Украины, следователи объявили ему подозрение в совершении незаконного завладения транспортными средствами. Судом юноше избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.