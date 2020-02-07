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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:12347

Сумской горсовет передал предпринимателю землю в 46 раз большую по площади, чем сооружение на ней

Прокуратура оспаривает передачу в аренду земельного участка в пределах Сум стоимостью 1,5 млн грн без проведения торгов.

Сумской местной прокуратурой в Хозяйственный суд Сумской области подано исковое заявление о признании недействительным договора аренды земли, заключенного в 2019 году между Сумской городским советом и физическим лицом-предпринимателем.

Ранее установлено, что указанный земельный участок стоимостью почти 1,5 млн грн, который находятся в пределах г. Сумы, передан предпринимателю без проведения земельных торгов, поскольку на нем расположен объект недвижимого имущества, находящегося в его частной собственности. Однако сооружение занимает площадь 0,00424 га, а предприниматель получил в пользование земельный участок коммунальной собственности площадью 0,1970 га, то есть в 46 раз больше, чем находится под объектом недвижимости.

При этом, ни в проекте землеустройства по отводу земельного участка, ни в решениях Сумского городского совета о предоставлении разрешения на его разработку и утверждение не приведено оснований выделения земельного участка именно указанной площади и обоснования того, что участок соответствующей площади необходим для обслуживания земли под недвижимостью.

Вышесказанное свидетельствует о неправомерном получении предпринимателем прав на земельный участок коммунальной собственности внеконкурентным способом под предлогом якобы нахождения на этом участке недвижимого имущества.

В настоящее время производство открыто, идет судебное разбирательство, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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