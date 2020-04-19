«САМ маркет» на Петропавловской закрыли на две недели

На нем рассматривали вопрос о случае заражения коронавирусом продавщицы из магазина «САМ маркет» по ул. Петропавловская, 76.
В итоге решили закрыть магазин с 28 апреля (момента последнего контакта с больной) до 11 мая. Все работники магазины отправлены на самоизоляцию.
Об этом сообщили сегодня, 4 мая, во время заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....
При этом карантин продолжается....
О закрытии магазина сегодня, 4 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 12331 случай COVID-19, из них 418 за последние сутки....
По состоянию на 4 мая в Сумской области 112 случаев заболевания COVID-19....