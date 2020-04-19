«САМ маркет» на Петропавловской закрыли на две недели Сегодня, 4 мая, в Сумах прошло заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

На нем рассматривали вопрос о случае заражения коронавирусом продавщицы из магазина «САМ маркет» по ул. Петропавловская, 76. В итоге решили закрыть магазин с 28 апреля (момента последнего контакта с больной) до 11 мая. Все работники магазины отправлены на самоизоляцию.