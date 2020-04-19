У продавщицы супермаркета, заболевшей коронавирусом, насчитали 71 контактное лицо

У жительницы Сумского района диагностировали коронавирусную инфекцию и госпитализировали в инфекционную больницу. У нее насчитали 71 контактное лицо, в том числе и среди работников магазина. Всех отправили на самоизоляцию. Магазин закрыли до 11 мая.
Сегодня, 4 мая, в Сумах прошло заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....
О закрытии магазина сегодня, 4 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 12331 случай COVID-19, из них 418 за последние сутки....
По состоянию на 4 мая в Сумской области 112 случаев заболевания COVID-19....
Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 12331 случай COVID-19, из них 418 за последние сутки....