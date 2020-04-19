У продавщицы супермаркета, заболевшей коронавирусом, насчитали 71 контактное лицо Об этом сообщили сегодня, 4 мая, во время заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

У жительницы Сумского района диагностировали коронавирусную инфекцию и госпитализировали в инфекционную больницу. У нее насчитали 71 контактное лицо, в том числе и среди работников магазина. Всех отправили на самоизоляцию. Магазин закрыли до 11 мая.