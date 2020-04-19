В Сумах после аварии горел автомобиль (видео) ДТП с участием трех автомобилей произошло на улице Леваневского ночью 1 мая.

Сообщение об автомобиле, пылающем на перекрестке улицы Леваневского и проспекта Шевченко патрульные получили 1 мая, около 22.20.

Через несколько минут инспекторы прибыли на место происшествия. Кроме легковушки в огне, на дороге стояли еще два поврежденных автомобиля. Пообщавшись с очевидцами события, патрульные предварительно установили, что 18-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf двигался по улице Леваневского от улицы Троицкой в направлении проспекта Шевченко. Не выбрав безопасную скорость и не придерживаясь безопасной дистанции, он допустил наезд на автомобиль KIA Cerato, который стоял на перекрестке улицы Леваневского и проспекта Шевченко на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения, по инерции, KIA совершил наезд на Volkswagen, который стоял впереди.

Последствия ДТП следующие: водитель и пассажир автомобиля Volkswagen Golf, а также водитель KIA Cerato получили телесные повреждения, транспортные средства получили механические повреждения, один из которых еще и почти полностью уничтожен огнем.

Подробности ДТП выясняла следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции, которую на место происшествия вызвали патрульные полицейские.