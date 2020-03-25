В Сумах задержали чиновника мэрии по делу о вымогательстве взятки

Прокуратурой Сумской области совместно с Управлением стратегических расследований и следственным Управлением ГУ НП в Сумской области во время получения 7500 грн задержан ведущий специалист одного из отделов Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета.
По данным следствия, указанный служащий требовал от сотрудника гаражного кооператива 10 тыс. грн за согласование и изготовление разрешительных документов на вырубку насаждений на земельном участке в пределах г. Сумы. Непосредственно во время получения аванса чиновник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении, сообщает пресс-служба прокуратурі Сумской области.
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