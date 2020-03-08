Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:56221

Сумские легкоатлеты вернулись с португальских сборов

Эпопея с возвращением украинских легкоатлетов со сборов в Португалии завершилась.

Они уже на родной земле. Среди прилетевших сумской спринтер Владимир Супрун, выпускник СумГУ Сергей Смелик и уроженка Сум барьеристка Анна Плотицына.

В понедельник ожидается прилет нашей делегации из Кыргызстана.

Спорт Легкая атлетика

По тематике

Сумчане организовывают целый гран-при онлайн забегов
02.05.2020 13:47

Сумчане организовывают целый гран-при онлайн забегов

Сумчане из Race Project после успешного онлайн забега «Держи дистанцию», в котором приняло участие более 150 человек со всей Украины,...

Шосткинский спортсмен-колясочник поучаствовал в двух онлайн-марафонах
27.04.2020 17:19

Шосткинский спортсмен-колясочник поучаствовал в двух онлайн-марафонах

Карантин вносит коррективы и в жизнь спортсменов. Учитывая ситуацию, соревнования переходят в онлайн форму. В таких пробегах принял участие спортсмен-колясочник...

Лучшей легкоатлеткой февраля в Украине стала высотница, установившая рекорд сумского манежа
23.03.2020 12:01

Лучшей легкоатлеткой февраля в Украине стала высотница, установившая рекорд сумского манежа

Ярославу Магучих и Михаила Кохана признали лучшими легкоатлетами февраля в Украине....

Сумчане отличились на чемпионате Украины по спортивной ходьбе
14.03.2020 19:24

Сумчане отличились на чемпионате Украины по спортивной ходьбе

Сегодня, 14 марта, в Ивано-Франковске, прошел Зимний чемпионат Украины по спортивной ходьбе....

Сумской скороход – второй в Турции
08.03.2020 09:13

Сумской скороход – второй в Турции

7 марта в Стамбуле прошла матчевая встреча по легкой атлетике между сборными Турции, Украины, Беларуси и Сербии среди спортсменов до...

view counter

Статьи

Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
Сегодня 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
Сегодня 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Суми на карантині: які документи посвідчують особу та хто може їх перевіряти
28.04.2020 15:26
Другий етап медичної реформи на Сумщині: скільки передбачено коштів та послуг?
28.04.2020 12:42
Седина в 7-м классе: буллинг на Сумщине
27.04.2020 13:31
Киевский триумф как самая большая гордость: Ахтырский "Нефтяник-Укрнафта" своим в элите так и не стал
26.04.2020 13:38
Оптовый поставщик цветов из Эквадора – как выбрать лучшего ®
24.04.2020 15:48
«Кусум» активно допомагає у боротьбі з пандемією
22.04.2020 09:31
Школа на дому
21.04.2020 15:11
Сумской врач-инфекционист: коронавирус будет циркулировать по меньшей мере до конца года
19.04.2020 17:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.