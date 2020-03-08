Сумские легкоатлеты вернулись с португальских сборов

Они уже на родной земле. Среди прилетевших сумской спринтер Владимир Супрун, выпускник СумГУ Сергей Смелик и уроженка Сум барьеристка Анна Плотицына.
В понедельник ожидается прилет нашей делегации из Кыргызстана.
Сумчане из Race Project после успешного онлайн забега «Держи дистанцию», в котором приняло участие более 150 человек со всей Украины,...
Карантин вносит коррективы и в жизнь спортсменов. Учитывая ситуацию, соревнования переходят в онлайн форму. В таких пробегах принял участие спортсмен-колясочник...
Ярославу Магучих и Михаила Кохана признали лучшими легкоатлетами февраля в Украине....
Сегодня, 14 марта, в Ивано-Франковске, прошел Зимний чемпионат Украины по спортивной ходьбе....
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