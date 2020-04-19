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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:44252

На Сумщине аферист обобрал 88-летнюю старушку

88-летняя бабушка пыталась спасти дочь от уголовной ответственности за якобы совершенное преступление и отдала за это 6000 гривен.

О мошенничестве в полицию сообщила 64-летняя дочь потерпевшей. Женщина рассказала, что неизвестные обманом завладели сбережениями ее престарелой матери. На указанный адрес немедленно выехали правоохранители, которые установили ход событий.

Днем на стационарный телефон 88-летней жительнице Шостки позвонил неизвестный, который в разговоре назвался сотрудником полиции. Он рассказал, что дочь пенсионерки якобы толкнула свою знакомую, та упала и серьезно повредила голову. Пострадавшая якобы находится в больнице, и на операцию ей нужно 20 000 гривен. Чтобы дочь женщины не привлекли к уголовной ответственности, нужно срочно оплатить лечение. Затем трубку взяла женщина, якобы дочь старушки, которая подтвердила слова предыдущего собеседника. Пенсионерка согласилась помочь дочке, оплатив часть стоимости лечения.

Через несколько минут в квартиру бабушки пришел неизвестный в защитной маске. Он назвался полицейским, и заверил, что, мол, именно ему дочь старушки поручила забрать у матери 6000 гривен на лечение пострадавшей.

Вечером пенсионерка позвонила внукам, чтобы уточнить, как дела у дочери. И узнала, что та в полицию не попадала, и тем более никого не калечила.

По словам самой бабушки, о таких мошеннических схемах она знала, однако волнение за родного человека заставило ее забыть обо всех предупреждениях.

По данному факту в полиции уже открыли уголовное производств по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Ведутся поиски злоумышленников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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