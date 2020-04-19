Служба зайнятості: співпраця на результат

В рамках реалізації угоди про спільне співробітництво та партнерство, підписаної між управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації, обласним центром зайнятості та державним навчальним закладом «Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» сьогодні, 4 травня, відбулася зустріч директорів Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного та Сумського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості Михайла Гузя з представниками Сумського державного університету на чолі з проректором з науково-педагогiчної роботи Олександром Бріжатим.
Під час зустрічі обговорені питання щодо об’єднання зусиль при формуванні кадрового резерву та навчання зареєстрованих безробітних з медичною освітою, які можуть бути залучені до виконання заходів стабілізації епідемічної ситуації, спричиненої коронавірусною хворобою (COVID-19).
Проблема безробіття загострюється і вона є проблемою спільною, зауважив Володимир Підлісний, і надійним партнером у підвищенні конкурентоспроможності шукачів роботи є Сумський державний університет, на що Олександр Бріжатий запевнив про готовність до співпраці, знаходячи точки дотику там, де простежується нагальна потреба.
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