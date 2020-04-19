В Сумах коронавирусом заболел полицейский Об этом сообщил мэр Сум Александр Лысенко на своей странице в Фейсбуке.

«На фоне предстоящего ослабления карантина в Украине в последние дни вижу все больше сумчан без защитных масок - мол, коронавируса почти нет, можно расслабиться.

Это большая ошибка, заблуждение, которое может стоить вам жизни. За последние четыре дня в Сумах тестированием подтверждено 4 случая заболевания коронавирусом.

Все заболевшие - родственники. Одна из женщин находится в инфекционной больнице, другие - лечатся дома, находясь на самоизоляции. Один из больных - полицейский, но, слава Богу, проведенное тестирование всех его коллег заболевания не выявило», - говорится в сообщении.