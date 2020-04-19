В Сумах коронавирусом заболел полицейский

«На фоне предстоящего ослабления карантина в Украине в последние дни вижу все больше сумчан без защитных масок - мол, коронавируса почти нет, можно расслабиться.
Это большая ошибка, заблуждение, которое может стоить вам жизни. За последние четыре дня в Сумах тестированием подтверждено 4 случая заболевания коронавирусом.
Все заболевшие - родственники. Одна из женщин находится в инфекционной больнице, другие - лечатся дома, находясь на самоизоляции. Один из больных - полицейский, но, слава Богу, проведенное тестирование всех его коллег заболевания не выявило», - говорится в сообщении.
Об этом говорится в сообщении на странице мэра Сум Александр Лысенко в Фейсбуке....
Об этом сообщили сегодня, 4 мая, во время заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....
Сегодня, 4 мая, в Сумах прошло заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....
О закрытии магазина сегодня, 4 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 12331 случай COVID-19, из них 418 за последние сутки....