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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:08852

Мэр Сум призвал всех посетителей «Сам маркета» на Петропавловской самоизолироваться

Об этом говорится в сообщении на странице мэра Сум Александр Лысенко в Фейсбуке.

«Еще один случай - заболевание продавщицы супермаркета «Сам», что на ул. Петропавловской. Она госпитализирована в инфекционную больницу.

Больная проживает в одном из сел Сумского района, поэтому в сумской статистике ее нет. Но от этого не легче: сейчас у нее уже выявлено 75 контактных лиц!

Дай Бог, чтобы никто из них не заболел, но, если так случится - это потенциальная вспышка коронавируса в городе. Магазин закрыт до 11 мая, там проводится дезинфекция.

Поэтому прошу всех сумчан, которые посещали супермаркет «Сам» на ул. Петропавловской последнюю неделю, очень внимательно отнестись к своему здоровью, ограничить контакты, при выявлении симптомов коронавируса немедленно обращаться к семейному врачу.

Также еще раз призываю сумчан - продолжайте носить маски, пользоваться дезинфекторами, следуйте социальной дистанции.

Понимаю, что многие устал от карантина, но здоровье важнее. Мы надеемся на лучшее, и разрабатываем план ослабления карантина в городе с 11 мая», - говорится в сообщении.

Общество Коронавирус Сам маркет

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