В Сумах в аварии пострадали шестеро (видео)

Автопроисшествие произошло 3 мая, около 16.30 на перекрестке улиц Герасима Кондратьева и Богдана Хмельницкого.
При обстоятельствах, которые в настоящее время выясняются, произошло столкновение автомобилей Chevrolet Impala и Chery Eastar.
Телесные повреждения получили оба водителя, а также 4 пассажира автомобиля Chevrolet Impala, среди которых и 6-летний ребенок. Все они были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
На место происшествия для выяснения обстоятельств происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
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