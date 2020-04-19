В Сумах в аварии пострадали шестеро (видео) 6 человек, среди которых несовершеннолетний, травмированы в результате ДТП в Сумах.

Автопроисшествие произошло 3 мая, около 16.30 на перекрестке улиц Герасима Кондратьева и Богдана Хмельницкого.

При обстоятельствах, которые в настоящее время выясняются, произошло столкновение автомобилей Chevrolet Impala и Chery Eastar.

Телесные повреждения получили оба водителя, а также 4 пассажира автомобиля Chevrolet Impala, среди которых и 6-летний ребенок. Все они были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

На место происшествия для выяснения обстоятельств происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.