В Глухове сгорел автомобиль ЧП произошло утром 4 мая в Глухове.

Звонок в пожарную часть на линию «101» о возгорании автомобиля поступил примерно в восемь часов.

По прибытии по месту вызова на улицу Жужомы в район очистных сооружений спасатели увидели горящий авто марки ВАЗ-2103 «Жигули» и немедленно приступили к тушению.

Что примечательно, на автомобиле отсутствовали номерные знаки. Сейчас правоохранительные органы проводят следствие по данному факту, пишет Глухов.инфо.