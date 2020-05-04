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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Глухове сгорел автомобиль

ЧП произошло утром 4 мая в Глухове.

Звонок в пожарную часть на линию «101» о возгорании автомобиля поступил примерно в восемь часов.

По прибытии по месту вызова на улицу Жужомы в район очистных сооружений спасатели увидели горящий авто марки ВАЗ-2103 «Жигули» и немедленно приступили к тушению.

Что примечательно, на автомобиле отсутствовали номерные знаки. Сейчас правоохранительные органы проводят следствие по данному факту, пишет Глухов.инфо.

Право Пожар авто

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