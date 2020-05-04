В Глухове сгорел автомобиль

Звонок в пожарную часть на линию «101» о возгорании автомобиля поступил примерно в восемь часов.
По прибытии по месту вызова на улицу Жужомы в район очистных сооружений спасатели увидели горящий авто марки ВАЗ-2103 «Жигули» и немедленно приступили к тушению.
Что примечательно, на автомобиле отсутствовали номерные знаки. Сейчас правоохранительные органы проводят следствие по данному факту, пишет Глухов.инфо.
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