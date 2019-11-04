Роменские полицейские разыскали и вернули пенсионерке похищенный у нее велосипед

Вызванные на место происшествия работники сектора патрульной полиции Роменского отдела полиции опросили 65-летнюю заявительницу. Женщина подробно рассказала об обстоятельствах происшествия и описала «внешность» своего велосипеда. Правоохранители, вычислив возможное направление движения вора, буквально за 5 минут нашли его на одной из улиц райцентра.
Вором оказался 42-летний местный житель, который уже привлекался к ответственности за совершение кражи.
По словам самого мужчины, он, увидев оставленный у магазина велосипед, решил «подъехать» на нем до дома своего знакомого.
Следователи похищенный транспорт изъяли и передали хозяйке.
По факту кражи в полиции начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. «Велопрогулка» может стоить вору до 3 лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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