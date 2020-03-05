Когда сумские биатлонисты приступают к тренировкам Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о планах по подготовке к новому сезону.

Новым главным тренером и женской, и мужской сборной стал словацкий специалист Юрай Санитра, который 4 года работал с мужской командой.

- У Юрая будет готовиться 12 человек, - рассказал Владимир Брынзак порталу biathlon.com.ua. - Из женской сборной – Валя и Вита Семеренко, Юлия Журавок, Дарья Блашко и Екатерина Бех. У ребят – Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал и Тарас Лесюк.

- Где продолжит работу личный тренер сестер Семеренко Григорий Шамрай?

- Григорий Иванович продолжит работу дома, и будет заниматься подготовкой молодых спортсменов, ну и между командными сборами будет помогать готовиться Вале и Вите Семеренко и Юлии Журавок.

- Что с Юлей?

- Она потихоньку тренируется, и ждет, когда откроется возможность для проведения плановых операций – необходимо оперативное вмешательство по поводу щитовидной железы. Но Юрай Санитра включил ее в команду, и в предстоящем сезоне мы на Юлю рассчитываем.

- Как будут готовиться остальные сборницы?

- Анастасия Меркушина продолжит готовиться с отцом. Возможно, они будут больше времени проводить с командой Б, поскольку есть хорошее взаимопонимание с Николаем Зоцем, который возглавит вторую сборную. Я думаю, это был бы неплохой вариант для Насти. Кроме того, планируется, что часть сборов команды А и Б проведут вместе, потому будет возможность сравнить состояние с другими девчонками, получить консультации доктора, поработать с массажистами…

Юлия Джима и Елена Пидгрушная выразили желание тренироваться с Урошем Велепецем. Но пока здесь есть определенные нюансы и сложности, и мы продолжаем вести переговоры по этому поводу.

Вся ответственность за принятие решений будет на Юрае Санитре. Он уже наладил контакт с личными тренерами, и я уверен, что сможет найти оптимальную формулу взаимоотношений внутри команды.

- Когда команда начинает подготовку к новому сезону?

- Команда А начнет подготовку 1 июня в Сянках. Что касается команды Б, то планируется, что спортсмены выйдут из отпуска раньше – 15-18 мая, и начнут предсезонную работу в Чернигове, а потом поедут на совместный сбор с первой командой.