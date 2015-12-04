Гендиректор Глуховской горбольницы объявил голодовку (видео)

В частности, главной причиной он называет недостаточное финансирование учреждения от Национальной службы здоровья Украины.
«На каком-то уровне, может, и на нашем, к НСЗУ отправились неправильные статистические данные... не за год, а за квартал... Что случилось, то уже случилось... Я пока не хочу разглашать, кто виноват...» - объясняет он.
Анатолий Кияшко сообщил, что они уже полтора месяца добиваются пересмотра финансирования от НСЗУ.
«Говорил сегодня с представителем... Они обещают за 2-3 дня исправить ошибку».
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