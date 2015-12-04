Гендиректор Глуховской горбольницы объявил голодовку (видео) В сети появилось видео, на котором гендиректор Глуховской городской больницы Анатолий Кияшко объясняет причины, почему он решил голодать.

В частности, главной причиной он называет недостаточное финансирование учреждения от Национальной службы здоровья Украины.

«На каком-то уровне, может, и на нашем, к НСЗУ отправились неправильные статистические данные... не за год, а за квартал... Что случилось, то уже случилось... Я пока не хочу разглашать, кто виноват...» - объясняет он.

Анатолий Кияшко сообщил, что они уже полтора месяца добиваются пересмотра финансирования от НСЗУ.

«Говорил сегодня с представителем... Они обещают за 2-3 дня исправить ошибку».

Гендиректор объявил о голодовке до момента получения зарплаты коллективом, пишет Неделя.