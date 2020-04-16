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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Глуховчанин издал фэнтези о родном городе

Евгений Тищенко порадовал читателей книгой о Глухове в жанре фэнтези.

Автором русскоязычного издания «Светлоносец. Меч воли» стал местный 38-летний предприниматель Евгений Тищенко. Пожалуй, это первая художественная книга в жанре фэнтези, события которой происходят именно в Глухове, пишет Неделя.

Главный герой - Александриус - ведет борьбу со злом, а один из боев проходит на глуховский стометровке. Читатель, переходя со страницы на страницу, будет узнавать для себя знакомые места родного города. Для детского круга - это реальные события и путешествия героя мирами, для взрослого - это внутренняя духовная борьба.

Это уже второе издание романа. Свою книгу автор написал еще в 2005 году, будучи студентом Глуховского педуниверситета. Тогда было напечатано 300 экземпляров.

Так сложилось, что впоследствии Евгений вынужден был много времени проводить за пределами Глухова и Украины. Он - профессиональный строитель, этим делом и занимался в больших масштабах. Но недавно вернулся в родной город. Здесь занялся предпринимательской деятельностью, а вместе с тем вернулся к книге.

- Я несколько усовершенствовал и решил переиздать ее. Потому, считаю, что тема, которая на первый взгляд кажется фантастической, тесно переплетена с настоящим. Ведь борьба добра со злом всегда актуальна. Хочется, чтобы книгу прочитала наша молодежь и взяла для себя оттуда что-то ценное, - говорит автор.

Из печати вышло 1000 экземпляров. Работу глуховчанина будут продавать 138 магазинов по всей Украине. Когда закончится карантин, автор намерен передать несколько экземпляров в библиотеку, а также школы. Как отмечает Евгений, это только первая книга запланированного цикла. Он продолжает работать над продолжением истории. Планирует в будущем выпустить еще 6.

Девиз жизни Евгения Тищенко: «Мечтай. Дерзай. Твори!». Он написан и на первой странице его книги. Автор говорит, что у Глухова есть большой потенциал, очень хотелось бы это использовать, что-то для него делать. У глуховчанина есть мечта связать сюжет своей книги с каким-то творческим проектом для детей, вроде популярного некогда «Форта Буаяр». Кроме этого, сегодня Евгений Тищенко работает над написанием научных работ.

Цитата

  ...Достал меч, который без моих слов привёл себя в боевое действие. И тоже приготовился для отпора потусторонних существ. Демонов было порядка десяти, ростом от полутора до трёх метров: они окружали нас, беря в кольцо, видно так поступали со всеми своими жертвами. В руках они держали сетку – с намерением набросить её на нас.

  Мы с Василием встали друг к другу спинами таким образом, чтобы увеличить обзор. Итак, в бой!
  Я взмахнул мечом над головой и ударил прямо перед собой: разрезал пополам их сеть и лишил рук двоих нападавших. Обернувшись, увидел, как мой проводник ухватил двоих за горло своими ручищами и давил до тех пор, пока они не рассыпались в прах. Один, самый маленький бесёнок, схватил меня своими копытцами и пытался свалить с ног. Я ударил его мечом сверху вниз, и он тоже рассыпался. Потом я выставил меч перед собой и, размахивая им, пошёл прямо на демонов, нанося удары направо и налево. Таким образом я уничтожил ещё четверых, а Василий за это время справился с остальными...

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