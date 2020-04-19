Житель Сумщины стал жертвой аферистов, пытаясь приобрести через Интернет квадроцикл

По словам заявителя, он нашел Интернете предложение о продаже квадроцикла за 800 долларов США. Связался с продавцом и договорился с ним о сделке. Чтобы подтвердить наличие предлагаемого товара, автор объявления даже прислал ему видеообзор транспортного средства.
После этого мужчина перечислил 500 гривен предоплаты на указанный номер банковской карточки и стал ждать поступления товара, который должен быть доставлен через логистическую компанию.
В тот же день продавец прислал фото товарно-транспортной накладной и попросил еще 3000 гривен предоплаты уже на другую банковскую карточку. Проверив информацию в транспортной компании, которая подтвердила наличие посылки, мужчина перечислил и эту сумму.
В этот же вечер заявителя ждал неприятный «сюрприз»: проверив местонахождение груза, мужчина выяснил, что посылка была отозвана отправителем и товар забрали со склада. Сам же продавец перестал выходить на связь.
В полиции по данному факту открыли уголовное производств по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливается личность афериста, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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