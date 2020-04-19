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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:00322

На Соборной столкнулись «Audi» и мопед

Дорожно-транспортное происшествие произошло днем 3 мая.

Как информирует Шосткинский отдел полиции, на ул. Соборной столкнулись мопед и автомобиль «Audi». 

В результате ДТП водитель мопеда получил синяки и ушибы, а оба транспортные средства – механические повреждения.

Сообщение об аварии в полицию поступило от водителя автомобиля, участника дорожной аварии.

Правоохранители установили, что 42-летний водитель «Audi» при развороте выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мопедом, которым управлял 80-летний водитель.

По предварительным данным, оба водителя были трезвы.

Сейчас в отношении мужчины, управлявшего автомобилем, составлен административный протокол по ст. 124 КУоАП «Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна».

Санкция статьи предусматривает штраф в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года, пишет Шостка.инфо.

 

Право Дтп

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