На пожаре на Сумщине пострадали два человека, один – в реанимации

Об этом проинформировали во 2-м государственном пожарно-спасательном отряде.
В ликвидации пожара были задействованы работники ГПСЧ-4 и ГПСЧ-5 из Шостки.
В результате пожара полностью сгорела кровля и перекрытия, повреждены стены дома.
Пострадали мужчина 1972 года рождения и женщина 1969 г. р. Мужчина – в реанимации.
Предварительной причиной пожара специалисты называют короткое замыкание электросети, пишет Шостка.инфо.
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