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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:05306

На пожаре на Сумщине пострадали два человека, один – в реанимации

3 мая, в 23.23, в службу “101” поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в c. Погребках (Шосткинская ОТГ).

Об этом проинформировали во 2-м государственном пожарно-спасательном отряде.

В ликвидации пожара были задействованы работники ГПСЧ-4 и ГПСЧ-5 из Шостки.

В результате пожара полностью сгорела кровля и перекрытия, повреждены стены дома.

Пострадали мужчина 1972 года рождения и женщина 1969 г. р. Мужчина – в реанимации.

Предварительной причиной пожара специалисты называют короткое замыкание электросети, пишет Шостка.инфо.

Право Пожар

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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