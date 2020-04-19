На пожаре на Сумщине пострадали два человека, один – в реанимации 3 мая, в 23.23, в службу “101” поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в c. Погребках (Шосткинская ОТГ).

Об этом проинформировали во 2-м государственном пожарно-спасательном отряде. В ликвидации пожара были задействованы работники ГПСЧ-4 и ГПСЧ-5 из Шостки. В результате пожара полностью сгорела кровля и перекрытия, повреждены стены дома. Пострадали мужчина 1972 года рождения и женщина 1969 г. р. Мужчина – в реанимации. Предварительной причиной пожара специалисты называют короткое замыкание электросети, пишет Шостка.инфо.