Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:37342

Медіапроєкт Ukraїner збирається в експедицію на Сумщину

І шукає цікаві історії про людей Слобожанщини.

Про це йдеться на сторінці проєкту у Фейсбуці.

«Поки всі мають перебувати вдома, наші експедиції припинилися. Але ми вирішили не гаяти часу і вже вивчати регіони, де продовжимо друге коло нашої експедиції, щойно це буде можливо.

Першим регіоном, який ми плануємо відвідати цього року, буде Слобожанщина.

Впевнені, що ви знаєте цікаві історії про людей та спільноти, що живуть у цьому дивовижному регіоні. Завдяки мультимедійним історіям, що перекладаються на 9 мов, про цей регіон зможуть дізнатися більше далеко за межами України.

Поділіться з нами своїми пропозиціями, аби ми встигли додати їх у маршрут до старту експедиції. Заповнюйте цю анкету, якщо ви знаєте місця та людей, до яких ми маємо потрапити: https://goo.gl/forms/R4LBGUUVaGZTUWlE3.

Нас цікавлять справжні люди і їхні заняття, а також перетворення міських і сільських просторів. Ми захоплюємося тими, хто створює щось нове або відновлює забуте. Ми з радістю завітаємо до вибраних містечок, селищ і хуторів.

Переглянути наші попередні історії зі Слобожанщини можна тут: https://ukrainer.net/regions/slobozhanshchyna/», - йдеться в повідомленні.

Досуг Слобожанщина Экспедиция

Новости

В Сумах еще 8 человек заболели коронавирусной инфекцией 1
Сегодня 11:12
В Сумах задержали чиновника мэрии по делу о вымогательстве взятки
Вчера 16:03
На следующей неделе в Украине ослабят карантин: кому позволят работать
Вчера 14:30
На Сумщине рецидивисту дали 6 лет за новогоднюю поножовщину
Сегодня 15:26
Сумскому горотделу по делам молодежи и спорта нарисовали логотип
Сегодня 15:23
В Сумах ищут квартирного вора (фото)
Сегодня 14:53
На Сумщине во время велосипедных прогулок получили травмы двое детей
Сегодня 14:50
На Сумщине количество больных пневмонией по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше в три раза
Сегодня 14:36
Нацбанк вводит в оборот новые монеты
Сегодня 13:57
У работницы пункта обмена валют в Глухове обнаружили коронавирус
Сегодня 13:33
На Сумщине средняя зарплата меньше среднеукраинской на четверть
Сегодня 13:24
В Сумах сообщено о подозрении чиновнику мэрии, задержанному при получении взятки
Сегодня 12:46
view counter

Статьи

Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
Вчера 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
Вчера 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Суми на карантині: які документи посвідчують особу та хто може їх перевіряти
28.04.2020 15:26
Другий етап медичної реформи на Сумщині: скільки передбачено коштів та послуг?
28.04.2020 12:42
Седина в 7-м классе: буллинг на Сумщине
27.04.2020 13:31
Киевский триумф как самая большая гордость: Ахтырский "Нефтяник-Укрнафта" своим в элите так и не стал
26.04.2020 13:38
Оптовый поставщик цветов из Эквадора – как выбрать лучшего ®
24.04.2020 15:48
«Кусум» активно допомагає у боротьбі з пандемією
22.04.2020 09:31
Школа на дому
21.04.2020 15:11
Сумской врач-инфекционист: коронавирус будет циркулировать по меньшей мере до конца года
19.04.2020 17:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.