Медіапроєкт Ukraїner збирається в експедицію на Сумщину І шукає цікаві історії про людей Слобожанщини.

Про це йдеться на сторінці проєкту у Фейсбуці.

«Поки всі мають перебувати вдома, наші експедиції припинилися. Але ми вирішили не гаяти часу і вже вивчати регіони, де продовжимо друге коло нашої експедиції, щойно це буде можливо.

Першим регіоном, який ми плануємо відвідати цього року, буде Слобожанщина.

Впевнені, що ви знаєте цікаві історії про людей та спільноти, що живуть у цьому дивовижному регіоні. Завдяки мультимедійним історіям, що перекладаються на 9 мов, про цей регіон зможуть дізнатися більше далеко за межами України.

Поділіться з нами своїми пропозиціями, аби ми встигли додати їх у маршрут до старту експедиції. Заповнюйте цю анкету, якщо ви знаєте місця та людей, до яких ми маємо потрапити: https://goo.gl/forms/R4LBGUUVaGZTUWlE3.

Нас цікавлять справжні люди і їхні заняття, а також перетворення міських і сільських просторів. Ми захоплюємося тими, хто створює щось нове або відновлює забуте. Ми з радістю завітаємо до вибраних містечок, селищ і хуторів.

Переглянути наші попередні історії зі Слобожанщини можна тут: https://ukrainer.net/regions/slobozhanshchyna/», - йдеться в повідомленні.