На Сумщине по-прежнему 112 случаев коронавируса

Из них на Сумщине 112 случаев (0 за последние сутки). Вылечились на Сумщине 63 человека (+1 за сутки), умерли четверо. Болеют 45.
Бизнесмен и народный депутат Вадим Новинский на своей странице в Facebook сообщил, что вылечился от коронавируса...
Центр общественного здоровья Украины сообщает, что в Украине подтверждено 12697 случаев COVID-19, из них 366 за последние сутки....
По состоянию на 5 мая в Сумской области 112 случаев заболевания COVID-19....
В Сумах у патрульного подтвердили заболевания коронавирусной инфекцией....
Об этом говорится в сообщении на странице мэра Сум Александр Лысенко в Фейсбуке....