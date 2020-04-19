На Сумщине по-прежнему 112 случаев коронавируса Центр общественного здоровья Украины сообщает, что в Украине подтверждено 12697 случаев COVID-19, из них 366 за последние сутки.

Из них на Сумщине 112 случаев (0 за последние сутки). Вылечились на Сумщине 63 человека (+1 за сутки), умерли четверо. Болеют 45.