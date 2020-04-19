В Сумах вылечился от коронавируса еще один человек

За последние сутки от коронавирусной инфекции выздоровела 1 человек (г. Сумы). Всего от COVID-19 на Сумщине выздоровели 63 человека.
По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 13 случаев заболевания, в Сумском районе - 1, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп – 14, Конотопский район – 26, г. Кролевец – 21, Кролевецкий район - 8, г. Шостка - 11, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 1, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1, г. Ромны - 4, Глуховский район - 2, г. Глухов - 1.
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