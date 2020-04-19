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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:46456

Ситуация с коронавирусом в Украине

Центр общественного здоровья Украины сообщает, что в Украине подтверждено 12697 случаев COVID-19, из них 366 за последние сутки.

Болезнь подтверждено у 881 ребенка и 2479 медиков. Всего в Украине исследовано 139 759 образцов методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 8935 пациентов, из них 724 ребенка и 2061 медработник. Всего нуждались в госпитализации 3762 человек, из них 157 детей и 418 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 167 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 316 человек, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 1875 пациентов уже выздоровели, из них 424 медработника, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 454 (216 выздоровели)

- Волынская обл. - 343 (88 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 478 (70 выздоровели)

- Донецкая обл. - 83 (13 выздоровели)

- Житомирская обл. - 448 (31 выздоровел)

- Закарпатская обл. - 546 (65 выздоровели)

- Запорожская обл. - 287 (86 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 1015 (91 выздоровел)

- г. Киев - 1583 (91 выздоровели)

- Киевская обл. - 866 (85 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 401 (154 выздоровели)

- Львовская обл. - 514 (106 выздоровели)

- Луганская обл. - 38 (7 выздоровели)

- Николаевская обл. - 163 (18 выздоровели)

- Одесская обл. - 469 (18 выздоровели)

- Полтавская обл. - 231 (36 выздоровели)

- Ривненская обл. - 779 (91 выздоровел)

- Сумская обл. - 112 (63 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 923 (172 выздоровели)

- Харьковская обл. - 377 (36 выздоровели)

- Херсонская обл. - 142 (57 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 119 (28 выздоровели)

- Черкасская обл. - 314 (69 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 1948 (175 выздоровели)

- Черниговская обл. - 64 (9 выздоровели).

Общество Коронавирус

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