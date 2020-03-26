На Сумщине украли полмиллиона на ремонте дороги Директор предприятия будет отвечать в суде за присвоение более полумиллиона бюджетных средств при ремонте дороги.

Шосткинской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, который путем подделки документов присвоил более 520 тыс. грн бюджетных средств, выделенных на ремонт дороги, а затем легализовал их (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 и ч. 1 ст. 209 УК Украины).

По версии следствия, указанный руководитель общества после завершения в 2017 году капитального ремонта участка автодороги Шостка-Чаплиевка внес в официальные документы ложные сведения об объеме и стоимости выполненных работ. Поэтому на счет общества было перечислено более 1,4 млн грн. Однако согласно заключению судебной дорожно-технической экспертизы, выполненные строительные работы не соответствуют проектно-технической документации и требованиям нормативно-правовых актов в области строительства. При этом завышение стоимости работ составляет 521 тыс. 369 грн. С полученными противоправным путем средствами директор общества совершил ряд финансовых операций.

Досудебное следствие проведено следователями Шосткинского отдела полиции по материалам Управления стратегических расследований в Сумской области под процессуальным руководством Шосткинской местной прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.