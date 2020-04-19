В Сумах еще 8 человек заболели коронавирусной инфекцией Об этом сегодня, 5 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, во вчерашнюю статистику они не попали, поскольку результаты ПЦР-теста были готовы уже после 22.00, когда данные передаются в Министерство здравоохранения.

Среди заболевших пятеро работников супермаркета «Сам маркет» на Петропавловской, 76, где 2 мая у одной из продавщиц обнаружили коронавирусную инфекцию. Все они находятся дома на самоизоляции. Все 71 человек, работников этого магазина также на самоизоляции.

Остальные три человека обратились в скорую, у них средняя степень тяжести, они госпитализированы. Между собой не связаны.

То есть на сегодня в Сумах уже не 13, а 21 человек инфицирован COVID-19.

Кроме того, один заболевший есть и в Глухове.