В Сумах еще 8 человек заболели коронавирусной инфекцией

По его словам, во вчерашнюю статистику они не попали, поскольку результаты ПЦР-теста были готовы уже после 22.00, когда данные передаются в Министерство здравоохранения.
Среди заболевших пятеро работников супермаркета «Сам маркет» на Петропавловской, 76, где 2 мая у одной из продавщиц обнаружили коронавирусную инфекцию. Все они находятся дома на самоизоляции. Все 71 человек, работников этого магазина также на самоизоляции.
Остальные три человека обратились в скорую, у них средняя степень тяжести, они госпитализированы. Между собой не связаны.
То есть на сегодня в Сумах уже не 13, а 21 человек инфицирован COVID-19.
Кроме того, один заболевший есть и в Глухове.
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Значит, готовимся ослаблять карантин? Кафе, парикмахерские, рынки? Ню-ню.