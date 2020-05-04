В Сумах сообщено о подозрении чиновнику мэрии, задержанному при получении взятки

По данным следствия, чиновник требовал от сотрудника гаражного кооператива 10 тыс. грн за согласование и изготовление разрешительных документов на вырубку насаждений на земельном участке в пределах г. Сумы. В понедельник, 4 мая, непосредственно при получении 7500 грн служащий задержан сотрудниками Управления стратегических расследований и Следственного управления ГУ НП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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