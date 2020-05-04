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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:46461

В Сумах сообщено о подозрении чиновнику мэрии, задержанному при получении взятки

Прокуратурой Сумской области сообщено о подозрении ведущему специалисту одного из отделов Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета, которого задержали накануне во время получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, чиновник требовал от сотрудника гаражного кооператива 10 тыс. грн за согласование и изготовление разрешительных документов на вырубку насаждений на земельном участке в пределах г. Сумы. В понедельник, 4 мая, непосредственно при получении 7500 грн служащий задержан сотрудниками Управления стратегических расследований и Следственного управления ГУ НП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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