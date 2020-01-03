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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:24491

На Сумщине средняя зарплата меньше среднеукраинской на четверть

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о средней заработной плате и состояние ее выплаты на предприятиях Сумской области в марте 2020 года.

В марте начисленная заработная плата одного штатного работника на предприятиях Сумщины в среднем составила 9199 грн (в целом по Украине - 11446 грн). Это на 24,4 % меньше, чем по Украине.

По сравнению с мартом прошлого года размер средней заработной платы в области увеличился на 15,0%; реальная зарплата (с учетом изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов) выросла на 12,3%.

Задолженность по выплате заработной платы в течение марта 2020 г. увеличилась на 22,2 млн грн и на 1 апреля 2020 г. составила 384,3 млн грн. Крупнейшими должниками являются АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 281,4 млн грн, КП Шосткинский казенный завод «Звезда» (долг 29,7 млн.грн) и ОАО «Selmi» (26,4 млн грн).

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