На Сумщине средняя зарплата меньше среднеукраинской на четверть

В марте начисленная заработная плата одного штатного работника на предприятиях Сумщины в среднем составила 9199 грн (в целом по Украине - 11446 грн). Это на 24,4 % меньше, чем по Украине.
По сравнению с мартом прошлого года размер средней заработной платы в области увеличился на 15,0%; реальная зарплата (с учетом изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов) выросла на 12,3%.
Задолженность по выплате заработной платы в течение марта 2020 г. увеличилась на 22,2 млн грн и на 1 апреля 2020 г. составила 384,3 млн грн. Крупнейшими должниками являются АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 281,4 млн грн, КП Шосткинский казенный завод «Звезда» (долг 29,7 млн.грн) и ОАО «Selmi» (26,4 млн грн).
Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в феврале 2020 года начисленная заработная плата одного штатного работника на предприятиях...
Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состояние ее выплаты на предприятиях г. Сумы....
Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате на предприятиях Сумской области в январе 2020 года....
Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях Сумской области в декабре... 1
Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях Сумской области в ноябре...