У работницы пункта обмена валют в Глухове обнаружили коронавирус Третий случай коронавирусной инфекции в Глухове подтвердили ПЦР-исследования сегодня, 5 мая.

Вероятно, 28-летняя женщина подхватила заболевания от гостей, приезжавших к ней из Киева. Затем у нее появились гриппоподобные симптомы, она связалась со своим семейным врачом. Было решено направить анализы в лабораторию в Сумах, пишет Неделя.

У мужчины, с которым проживает глуховчанка, тоже появились первые симптомы. Он ожидает результатов анализов. Известно, что мужчина официально безработный, женщина работает в одном из пунктов обмена валют в Глухове. Сейчас оба находятся на самоизоляции, поскольку имеют нетяжелое течение болезни. Эпидемиологи определяют круг контактных лиц.

Напомним: ранее было подтверждено коронавирусную инфекцию у 26-летнего глуховчанина, который вернулся из Киева и его дедушки. Последнего вместе с женой госпитализировали в Шосткинскую ЦРБ. Она ждет результатов ПЦР-исследования.