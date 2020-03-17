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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:36235

На Сумщине количество больных пневмонией по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше в три раза

Ежедневный мониторинг больных пневмонией детей и взрослых показал снижение статистики в области в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил начальник областного управления здравоохранения Дмитрий Кравцов во время брифинга в облгосадминистрации.

По его словам, сегодня на лечении с состоянием средней степени тяжести находятся 9 детей. Из 79 взрослых, больных пневмонией, трое - в тяжелом состоянии, из них в реанимационном отделении находится один человек. У всех пациентов были взяты анализы на коронавирусную инфекцию и отправлены в областной лабораторный центр.

По состоянию на 5 мая под подозрением на COVID-19 находится 26 человек, страдающих пневмонией, у всех других из числа больных пневмонией результаты анализа на коронавирусной инфекции отрицательные.

Общество Пневмония

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