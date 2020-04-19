МОН: Навчальний рік у школах по всій країні завершиться дистанційно Календар навчання виглядатиме так: до 31 травня триватимуть заняття; до 1 липня має бути завершений навчальний рік; до 15 червня школи завершують оформлення: свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, свідоцтв досягнень та табелів навчальних досягнень; упродовж червня школи на педагогічних радах розглядають питання про переведення учнів до наступного класу.

«Рішення Уряду передбачає послаблення деяких карантинних обмежень з 11 травня. Для закладів освіти все залишиться незмінним – вони проводять дистанційне навчання та готуються до завершення навчального року», – пояснила т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира МАНДЗІЙ.

Випускники 11-х класів отримають документ про здобуття освіти після завершення ДПА у формі ЗНО. Якщо учні 1-8, 10 класів не планують навчатися в іншому закладі освіти, школи надсилають копії документів учням електронною поштою, а оригінали документів видадуть у вересні 2020-2021 навчального року. Попередньо МОН повідомляло, що цьогоріч державна підсумкова атестація для учнів 4-х та 9-х класів скасована.

Для запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 у 2019/2020 навчальному році МОН рекомендує утриматися від проведення масових заходів, зокрема – останніх дзвоників та випускних вечорів.

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