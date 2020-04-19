МОН: Навчальний рік у школах по всій країні завершиться дистанційно

«Рішення Уряду передбачає послаблення деяких карантинних обмежень з 11 травня. Для закладів освіти все залишиться незмінним – вони проводять дистанційне навчання та готуються до завершення навчального року», – пояснила т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира МАНДЗІЙ.
Випускники 11-х класів отримають документ про здобуття освіти після завершення ДПА у формі ЗНО. Якщо учні 1-8, 10 класів не планують навчатися в іншому закладі освіти, школи надсилають копії документів учням електронною поштою, а оригінали документів видадуть у вересні 2020-2021 навчального року. Попередньо МОН повідомляло, що цьогоріч державна підсумкова атестація для учнів 4-х та 9-х класів скасована.
Для запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 у 2019/2020 навчальному році МОН рекомендує утриматися від проведення масових заходів, зокрема – останніх дзвоників та випускних вечорів.
Уся інформація, пов'язана зі змінами в системі освіти через карантин, зібрана на окремому ресурсі - mon-covid19.info
Про особливості завершення 2019–2020 навчального року розповіли під час брифінгу заступник міського голови Віра МОТРЕЧКО, начальник управління освіти і науки...
В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос....
Период проведения сессий не будет смещен....
Управление образования и науки проводит опрос учащихся и родителей о дистанционном обучении во время карантина в школах города....
Учебный год закончится дистанционно. А учебный процесс - соответственно утвержденной структуры, которую определяет педагогический совет школы....