На Сумщине во время велосипедных прогулок получили травмы двое детей Сейчас оба подростки находятся в больницах. Полиция проверяет причины и обстоятельства их травм.

С закрытым переломом ключицы в травматологию Конотопской больницы госпитализирован 16-летний местный парень. Еще один 13-летний подросток с закрытым травмами левой руки госпитализирован в Сумскую областную детскую больницу. И хотя сами ребята говорят, что травмы они получили в результате падения с велосипедов, работники полиции проводят соответствующие проверки обстоятельств их травмирования.

Правоохранители призывают граждан больше времени уделять безопасности своих детей, объяснять им последствия безрассудства или беспечности при использовании транспортных средств - велосипедов, самокатов, спортивных велобайков и т.п. Кроме того, полицейские напоминают, что велосипедисты, садясь за руль, должны иметь в себе средства безопасности: шлем, защитные перчатки, налокотники, наколенники и т.д. Поэтому родителям, если уж они приобрели детям велосипед, нужно позаботиться также и о защитных элементах, которые должны обезопасить ребенка от травм. Нелишне будет напомнить юным велосипедистам правила дорожного движения, правила личной безопасности и то, как следует парковать велосипеды, чтобы они не стали объектом внимания воров. Чтобы дети лучше запомнили и усвоили все эти правила, отправляйтесь на совместные велопрогулки, объясняйте потомкам на конкретных примерах, почему следует делать так, а не иначе, и какие последствия может иметь игнорирование ваших оговорок.

Будьте предусмотрительны, и пусть ваши дети растут здоровыми, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.