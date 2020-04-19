В Сумах ищут квартирного вора (фото) Полиция Сум разыскивает мужчину, обоснованно подозреваемого в совершении кражи из частной квартиры.

В рамках открытого по признакам ч.1 ст. 185 УК Украины уголовного производства оперативники установили, что к краже личных вещей из квартиры жителей областного центра причастен мужчина, изображенный на фото.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой: если у вас есть какая-либо информация, которая поможет в розыске подозреваемого, сообщите об этом в Сумской отдел полиции по адресу: Сумская область, г. Сумы, ул. Первомайская, 21, тел. (0542) 66-72-04, 050-30-72-005, 050-40-73-102, или на круглосуточную бесплатную линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.