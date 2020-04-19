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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:53611

В Сумах ищут квартирного вора (фото)

Полиция Сум разыскивает мужчину, обоснованно подозреваемого в совершении кражи из частной квартиры.

В рамках открытого по признакам ч.1 ст. 185 УК Украины уголовного производства оперативники установили, что к краже личных вещей из квартиры жителей областного центра причастен мужчина, изображенный на фото.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой: если у вас есть какая-либо информация, которая поможет в розыске подозреваемого, сообщите об этом в Сумской отдел полиции по адресу: Сумская область, г. Сумы, ул. Первомайская, 21, тел. (0542) 66-72-04, 050-30-72-005, 050-40-73-102, или на круглосуточную бесплатную линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Вор Кража Розыск

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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