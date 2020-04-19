На Сумщине рецидивисту дали 6 лет за новогоднюю поножовщину Конотопской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 44-летнего жителя г. Ворожба, который нанес ножевое ранение своему знакомому.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что событие произошло 31 декабря 2019 в г. Ворожба Белопольского района. К хозяину дома пришел в гости товарищ с племянником. Мужчины устроили застолье, во время которого племянник начал оскорблять хозяина нецензурными словами. В ответ тот схватил нож и ударил парня в живот. 27-летний пострадавший получил тяжкое телесное повреждение.

Как выяснилось, обвиняемый всего три месяца назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство. Тогда, в 2014 году, он ударил ножом своего знакомого, который проиграл ему в карты определенную сумму и не спешил отдавать долг.

На этот раз по приговору суда мужчину признан виновным по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины и приговорен к 6 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.