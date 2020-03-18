Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:34346

Сумские футзалисты выйдут на паркет через две недели

Чемпионат Беларуси по футзалу, в котором играют двое сумчан, возобновляется после месячной паузы.

В связи с эпидемией коронавируса изменился формат проведения плей-офф. Вместо серий до 2-х побед, игры 1/8 и ¼ финала будут состоять из двум матчей по кубковой системе, а дальше – до двух побед.

1/8 финала плей-офф чемпионата Беларуси по футзалу стартует 14 мая.

Матчами 1/4 финала стартуют в розыгрыше «БЧ» сумчанина Дениса Мазного и «Сталица» воспитанника сумского футзала Евгения Змысли, который уже стал беларусом. Четвертьфиналы запланированы на 21 и 24 мая.

Все матчи плей-офф пройдут без болельщиков.

Спорт Футзал

По тематике

Команда сумчанина закончила регулярный чемпионат Беларуси первой
04.04.2020 23:15

Команда сумчанина закончила регулярный чемпионат Беларуси первой

Сегодня, 4 апреля, матчами 22-го тура завершился регулярный чемпионат Беларуси по футзалу....

«Food Centre-СумДУ» покинули четверо игроков
29.03.2020 19:48

«Food Centre-СумДУ» покинули четверо игроков

Главный тренер сумского клуба Иван Скицко в интервью официальному сайту клуба сообщил, что по итогам сезона команду покидают Денис Овсянников,...

Сумские футзалисты продолжают играть в чемпионате Беларуси
28.03.2020 23:33

Сумские футзалисты продолжают играть в чемпионате Беларуси

Чемпионат Беларуси по футзалу по-прежнему продолжается несмотря на пандемию коронавируса в мире....

Сумские футзалисты борются за чемпионство в Беларуси
22.03.2020 10:55

Сумские футзалисты борются за чемпионство в Беларуси

Чемпионат Беларуси по футзалу продолжается несмотря на пандемию коронавируса в мире....

Сумской гол в ТОП-5 18-го тура Экстра-лиги (видео)
18.03.2020 09:59

Сумской гол в ТОП-5 18-го тура Экстра-лиги (видео)

Экстра-лига отобрала пять лучших голов 18-го тура чемпионата Украины по футзалу....

view counter

Статьи

Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Суми на карантині: які документи посвідчують особу та хто може їх перевіряти
28.04.2020 15:26
Другий етап медичної реформи на Сумщині: скільки передбачено коштів та послуг?
28.04.2020 12:42
Седина в 7-м классе: буллинг на Сумщине
27.04.2020 13:31
Киевский триумф как самая большая гордость: Ахтырский "Нефтяник-Укрнафта" своим в элите так и не стал
26.04.2020 13:38
Оптовый поставщик цветов из Эквадора – как выбрать лучшего ®
24.04.2020 15:48
«Кусум» активно допомагає у боротьбі з пандемією
22.04.2020 09:31
Школа на дому
21.04.2020 15:11
Сумской врач-инфекционист: коронавирус будет циркулировать по меньшей мере до конца года
19.04.2020 17:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.