Сумские футзалисты выйдут на паркет через две недели Чемпионат Беларуси по футзалу, в котором играют двое сумчан, возобновляется после месячной паузы.

В связи с эпидемией коронавируса изменился формат проведения плей-офф. Вместо серий до 2-х побед, игры 1/8 и ¼ финала будут состоять из двум матчей по кубковой системе, а дальше – до двух побед.

1/8 финала плей-офф чемпионата Беларуси по футзалу стартует 14 мая.

Матчами 1/4 финала стартуют в розыгрыше «БЧ» сумчанина Дениса Мазного и «Сталица» воспитанника сумского футзала Евгения Змысли, который уже стал беларусом. Четвертьфиналы запланированы на 21 и 24 мая.

Все матчи плей-офф пройдут без болельщиков.