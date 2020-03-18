Сумские футзалисты выйдут на паркет через две недели

В связи с эпидемией коронавируса изменился формат проведения плей-офф. Вместо серий до 2-х побед, игры 1/8 и ¼ финала будут состоять из двум матчей по кубковой системе, а дальше – до двух побед.
1/8 финала плей-офф чемпионата Беларуси по футзалу стартует 14 мая.
Матчами 1/4 финала стартуют в розыгрыше «БЧ» сумчанина Дениса Мазного и «Сталица» воспитанника сумского футзала Евгения Змысли, который уже стал беларусом. Четвертьфиналы запланированы на 21 и 24 мая.
Все матчи плей-офф пройдут без болельщиков.
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