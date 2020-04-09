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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:26321

На Сумщине распахали прибрежную зону Сейма

В рамках уголовного производства устанавливается правомерность распашки земли в прибрежной зоне.

Конотопской местной прокуратурой по результатам обнародованных в социальной сети Фейсбук видео и заявления УВР «Правый сектор» о незаконной распашке земли в прибрежной зоне р. Сейм вблизи с. Озаричи Конотопского района начато уголовное производство. Сведения в ЕРДР внесены 5 мая по ч. 2 ст. 197-1 (самовольное занятие земельных участков особого режима использования) УК Украины.

Досудебное следствие поручено следователям Конотопского отдела полиции. Устанавливается правомерность распашки указанной земли, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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